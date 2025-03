Auto elettriche sorpasso cinese su Elon Musk | la prima al mondo ora è Byd E Tesla crolla in Europa – I dati

Leggi su Open.online

no le vendite diin. A gennaio e febbraio l’azienda diha immatricolato nel vecchio continente 19.046, il 49% in meno dello stesso periodo dell’anno scorso. Così che la sua quota di mercato in, secondo idiffusi oggi dell’Acea, scende ad appena l’1,1%. Secondo gli analisti del settore,soffrirebbe in particolare per la carenza di rinnovamento nei suoi modelli rispetto ai competitor. Ma non si può escludere che sul calo di vendite della società influisca pure una componente «politica» legata alle intemperanze di, che da quando è entrato a far parte della squadra di governo Usa di Donald Trump ha messo il naso dentro gli affari politici interni di molti Paesi europei, e ha scosso molti mostrando alla festa per il ritorno al potere del tycoon quello che è parso come un saluto nazista.