Auto, dimezzate in Ue vendite di Tesla

7.00 Leeuropee dielettrichesono calate del 49% in gennaio e febbraio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sono i dati dell' Associazione dei costruttori europei dimobili (Acea). Pesano i modelli obsoleti ma -si ipotizza- anche la vicinanza del proprietario Musk a Trump. Il calo in controtendenza rispetto alla crescita registrata nel mercato elettrico. I modelli ibridi (motore elettrico e batteria non collegata) segnano +18,7%, arrivando al 35,2% dellenei primi 2 mesi 2025.