Lanazione.it - Autismo, sabato 5 aprile, con partenza alle 15:30 dal Parco Pertini è in programma una camminata tra città e natura, un momento di condivisione per sensibilizzare e creare connessioni

Arezzo, 25 marzo 2025 – In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull', le associazioni del territorio aretino si uniscono per un evento che celebra la partecipazione attiva delle persone autistiche nella comunità. L’iniziativa si inserisce nel Mese Blu diArezzo, che quest'anno segna un traguardo importante: dieci anni di attività., con15:30 dal(Giotto), è inunatra, undiper. "L’abbiamo chiamata ‘Passi nel Blu’ per il suo impatto scenografico, ma il vero obiettivo è stare insieme, muoversi e riconquistare lae i suoi spazi", dichiara il presidente diArezzo Andrea Laurenzi. "Dieci anni di impegno ci hanno insegnato che il cambiamento nasce dall’incontro e dalla volontà di non restare fermi.