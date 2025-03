Napolipiu.com - Auriemma: “Napoli ancora in corsa per lo scudetto. Nazionale? Servono più italiani in Serie A”

: “inper lopiùinA”">Intervenuto a Stile TV durante la trasmissione “Salite sulla giostra”, il giornalista Raffaeleha espresso il suo punto di vista su-Milan e sullo stato del calcio italiano, con toni critici e diretti.Sulla sfida con il Milan:“È l’ultima spiaggia per il? Assolutamente no. Io dico che con 85 punti si vince lo, quindi non si può parlare di ultima spiaggia. Se anche dovesse perdere domenica, vincendole tutte da qui alla fine può comunque arrivare a quota 85. Il campionato èaperto.”Sullae la FIGC:“Se l’Italia non si qualificherà ai prossimi Mondiali, l’attuale presidenza federale dovrà essere rimossa, anche perché difficilmente si dimetterebbe.