Perugiatoday.it - Aumento tasse, Proietti: "Uha manovra eccezionale per salvare la sanità . Se ci commissariano meno servizi e aliquote al massimo per tutti."

Leggi su Perugiatoday.it

La Governatrice, Stefania, nel giorno forse più difficile da quando è scesa in politica, ha provato a dialogare anLa Governatrice, Stefania, nel giorno forse più difficile da quando è scesa in politica, ha provato a dialogare anche con l'opposizione per far capire che.