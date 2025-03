Amica.it - Auguri Mina! La star più ineffabile compie 85 anni. E resta un mito

(Ansa) Dall’agosto del 1978 non compare in pubblico, eppureAnna Maria Mazzini, nata a Busto Arsizio il 25 marzo 1940, è sempre rimasta presente. Grande Ufficiale al Merito della Repubblica dal 2001,assoluto dello spettacolo italiano, alla Tigre di Cremona si deve una produzione che da Tintarella di luna (1960) non si è mai fermata.Album, cofanetti, duetti, incursioni nel jazz e titoli-best seller con l’amico Celentano. In tempi recenti, collaborazioni con giovani artisti come Un briciolo di allegria con Blanco.GUARDA LE FOTO: le foto della più grande di tutte Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA! Lapiù85. EunAmica.