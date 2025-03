Dayitalianews.com - Auguri Mina, la “più grande di tutti”, oggi, 25 marzo, compie 85 anni

Leggi su Dayitalianews.com

, 25, è il compleanno diovvero, Anna Maria Mazzini, nata a Busto Arsizio ma, legata indissolubilmente, per, a Cremona., pergli appassionati di musica al mondo, è una data segnata in rosso. Lontana dalle scene da 50ma, pur sempre presente, il mito è lei. Pochi mesi fa, a novembre dello scorso anno, ha pubblicato l’album ‘Gassa d’amante‘. L’anno prima era stata la volta di ‘Ti amo come un pazzo‘, il 2022 aveva visto l’uscita della raccolta ‘in studio (2001-2021)’, mentre nel 2019 era stato pubblicato ‘Fossati‘, un progetto musicale a cui i due grandi assenti della canzone italiana pensavano già dal 1997.Uno dei miti assoluti dello spettacolo italiano; lontana dalla ribalta da oltre 50ma,sanno checontinua a tenersi informata sui nuovi fermenti della musica, che segue con attenzione senza mai perdere l’occasione di collaborare con artisti più giovani di lei (tra gli ultimi il duetto con Blanco, ‘Un briciolo di allegria’ del 2023).