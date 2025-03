Biccy.it - Attriti fra Costantino Della Gherardesca e Victoria Cabello? La verità dietro il video

In queste ore, su X è diventato virale un– condiviso da molti – in cuistila una classifica dei concorrenti di Pechino Express, ordinandoli dal migliore al peggiore. Quando ha però sentito il nome diha fatto un’espressione che è stata fraintesa.fra i due?Il conduttore, dopo aver messo al secondo posto Alessio Sakara, al terzo Fru dei The Jackal, al quarto Max Giusti, al quinto Tina Cipollari, al sesto Achille Lauro e al settimo posto Enzo Miccio si è trovato in difficoltà sul dove posizionare Maria Teresa Ruta. Metterla al primo posto o farla scivolare in fondo alla classifica? Così – onde evitarecon i nomi citati –ha chiesto di poter sentire quali fossero gli altri nomi da posizionare e quando gli è stato citato il nome diha emesso un verso tipo “aah, aah, poi?“.