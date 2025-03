Ilfoglio.it - Attivisti ProPal interrompono il consiglio comunale di Ferrara. La comunità ebraica: "No alla violenza"

“Uno spiacevole avvenimento. Ognuno può esprimere le proprie idee, ma non in questo modo violento, urlando e interrompendo un servizio pubblico”. Lo dice al Foglio Fortunato Arbib, presidente delladi, sull'irruzione di una trentina di rappresentanti del movimento “per la Palestina" nelcittadino, durante il dibattito sulle mozioni all'ordine del giorno relativesituazione in medio oriente "Israele-Palestina: due popoli, due stati". Glihanno esposto manifesti e bandiere della Palestina al grido di “vergogna” e “restate complici del genocidio”. Immediata la reazione del sindaco leghista Alan Fabbri: “Vergognatevi voi, rispettate il, che è un congresso democratico” ha detto avvicinandosi agli spalti.