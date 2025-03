Thesocialpost.it - Atterraggio di emergenza a Venezia per un Airbus A321 con 193 persone a bordo

Uncon 193è stato costretto a effettuare undiall’aeroporto Marco Polo diintorno a mezzogiorno. L’allarme è stato lanciato dal pilota dopo aver percepito un forte odore di bruciato all’interno dell’abitacolo, temendo un possibile guasto tecnico.L’aereo ha richiesto l’autorizzazione per l’immediato, atterrando senza ulteriori complicazioni. Subito dopo il rientro a terra, sono intervenuti i vigili del fuoco, in particolare le squadre del Nucleo nucleare, biologico, chimico e radiologico (Nbcr), per effettuare i controlli di sicurezza e verificare la presenza di eventuali sostanze pericolose o malfunzionamenti a.Fortunatamente, non sono emerse anomalie strutturali o tecniche gravi e nessuno tra passeggeri e membri dell’equipaggio ha riportato conseguenze.