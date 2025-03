Ilfattoquotidiano.it - Atterraggio di emergenza a Venezia per un aereo con 193 passeggeri: a bordo odore di bruciato

Undi linea Air France è stato fatto atterrare con procedura d’all’aeroporto Marco Polo didopo che aè stato avvertito un fortedi. L’, che trasportava 193, era partito da Parigi alle 9.45 e sarebbe dovuto arrivare ad Atene alle 13.45 quando a metà tratta ha registrato l’inconveniente che ha obbligato i piloti a deviare la rotta anticipando l’.Dopo aver toccato terra alle 12.15 sono intervenuti i vigili del fuoco per effettuare le verifiche adel vettore. “Nessun passeggero o membro dell’equipaggio è rimasto ferito. Le operazioni di sbarco – ha rassicurato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia – sono avvenute in modo rapido e sicuro”. Idel volo Air France sono stati assistiti dalla compagnia e sono in attesa di un nuovo aeromobile per riprendere il volo.