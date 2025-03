Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione, le cuffie con cancellazione del rumore stanno riprogrammando il tuo cervello. E si rischia di perdere l’udito”: l’allarme dei medici

La diffusione di auricolari eche ti permettono di ascoltare la musica in santa pace filtrando i rumori in maniera attiva, sembra stia provocando problemi alla capacità di discriminare e riconoscere i rumori di un ambiente. Parliamo in particolare di dispositivi dotati di microfoni interni ed esterni che individuano i rumori ambientali indesiderati facendo in modo che il circuito interno emetta suoni a una certa frequenza capace di eliminarli. Recentemente il DailyMail ha lanciatodi alcuni esperti britannici perché ritengono che questi tipi di auricolari eche bloccano i suoni ambientali siano responsabili dell’aumento del numero di giovani indirizzati ai servizi di audiologia del Servizio Sanitario Nazionale. Cos’è stato osservato precisamente? Quando arrivano ai servizi di audiologia – lo riporta sempre il DailyMail – spesso si scopre che il loro udito è a posto.