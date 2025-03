Oasport.it - ATP Miami 2025: Bolelli/Vavassori eliminati dalla coppia emergente Harrison/King

Simonee Andreasono costretti a dire addio al secondo turno al Masters 1000 diin doppio. I due azzurri sono statiamericana formata da Christianed Evan, “caldissimi” perché provenientisemifinale di Indian Wells e vera novità del momento. 6-3 6-7(5) 10-6 il punteggio finale per i due USA che ora affronteranno Mektic/Venus e, va detto, sembrano incapaci di fermarsi ormai.Primi game che scorrono via senza turni di servizio persi, anche se sono gli italiani a dover sempre andare a rischiare, pur portando a casa i giochi a 30. E, sul 3-3, i guai arrivano perchégiocano bene, salendo sul 15-40. A quel puntoriesce a salvare le prime due palle break, ma sulla terza il lob lungo non funziona: 3-4. I due USA sono sempre molto aggressivi, e anche in risposta mettono costante pressione ai due italiani.