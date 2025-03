Oasport.it - ATP Miami 2025, avanzano Zverev, Fritz e De Minaur

Il torneo ATP dicompleta l’allineamento del tabellone agli ottavi di finale con gli otto incontri della parte alta dei sedicesimi di finale.Alexandere Taylor. Alex de, testa di serie numero 10, elimina il brasiliano Joao Fonseca nella sfida che chiude la giornata.Il ceco Tomas Machac impiega un’ora e quattordici minuti per superare 7-6(1) 6-3 lo statunitense Reilly Opelka. L’australiano Adam Walton, lucky loser entrato in tabellone al secondo turno per il forfait di Hubert Hurkacz, ferma la corsa del giocatore di Honk Hong Coleman Wong imponendosi con il punteggio di 7-6(6) 4-6 6-4.Passa il turno Alexander. Il tedesco, titolare della testa di serie numero uno, liquida 7-5 6-4 l’australiano Jordan Thompson in un’ora e ventisette minuti. Accede agli ottavi di finale Taylor