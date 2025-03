Oasport.it - Atletica, l’Italia si raduna in staffetta: Tortu e Dosso guidano il gruppo, ci sono due assenze di lusso

La stagione in sala è appena terminata e già occorre iniziare agli appuntamenti all’aperto. Appuntamento da lunedì 31 marzo a sabato 5 aprile allo Stadio Paolo Rosi di Roma con un raduno di staffette:si mette in modo verso le World Relays (a Guangzhou, 10-11 maggio), che qualificheranno ai Mondiali di Tokyo. Per l’occasionestati convocati 37 azzurri: 20 uomini e 17 donne saranno coinvolte tra 4×100 e 4×400, provando i cambi e le varie intese.Sul fronte maschile, agli ordini del responsabile Filippo Di Mulo, spicca la presenza di Filippo, Lorenzo Patta e Fausto Desalu (Campioni Olimpici a Tokyo 2020), mentre Marcell Jacobs non sarà della partita dopo l’infortunio rimediato sabato in riscaldamento alla vigilia del suo debutto all’aperto previsto sui 200 metri in quel di Miami.