Atalanta Retegui ancora ai box | in dubbio per Firenze come Cuadrado e Posch Si ferma Palestra

Bergamo, 25 marzo 2025 – Un altro acciaccato nell’, un altro giocatore a rischio per la trasferta di domenica a. L’esterno 20enne milanese Marco, uscito ieri sera zoppicante durante il test amichevole tra l’Italia under21 e i pari età della Danimarca, ha riportato un risentimento muscolare al quadricipite femorale della coscia sinistra. L’entità dell’infortunio verrà valutata domani, mercoledì 26 marzo, con appositi esami diagnostici approfonditi. Difficile che il laterale di Buccinasco possa recuperare domenica al Franchi per la sfida contro la Fiorentina. Gasperini oggi, alla ripresa degli allenamenti dopo due giorni di riposo, ha ritrovato gli azzurri reduci dalla trasferta in Germania, oltre a De Ketelaere, Djimsiti, Pasalic e Samardzic rientrati dalle rispettive nazionali.