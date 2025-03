Bergamonews.it - Atalanta, la ripresa a Zingonia: ancora da valutare Cuadrado e Retegui, si ferma Palestra

inizia a ripopolarsi dopo essersi svuotata per le nazionali. Dopo il weekend lungo di pausa, Gian Piero Gasperini ha ritrovato a disposizione un buon numero di giocatori per iniziare a preparare il match contro la Fiorentina in programma domenica 30 marzo con calcio d’inizio fissato alle 15.I primi rientri sono stati quelli meno ‘lunghi’, vale a dire i tre azzurri a disposizione di Roberto Mancini, ovvero Daniel Maldini (64? in campo), Raoul Bellanova (26?) e Matteo Ruggeri (0?), ma anche Lazar Samardzic dalla Serbia (170? con un gol), Mario Pasalic (79?) e Charles De Ketelaere (70?). Insieme a loro anche Djimsiti (157?). Tutti hanno terminato domenica i loro impegni.Sono rimasti aa lavorare sui propri recuperi Juan, Mateoe Ibrahim Sulemana, i primi in ordine cronologico con tempi di recupero più brevi, mentre invece per Stefan Posch bisognerà aspettare almeno la metà di aprile, indicativamente.