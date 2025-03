Oasport.it - ASSO DI COPPA! Federica Brignone mito tra i miti: sua anche il titolo di gigante! Basta un 2° posto a Sun Valley

scrive un’altra pagina di storia dello sport italiano, conquistandoladel Mondo di. Si tratta della terza sfera di cristallo al termine di una stagione memorabile, nella quale la valdostana ha saputo trionfarenella classifica generale e in quella di discesa. Un risultato leggendario, visto che prima disolamente uncome l’austriaca Annemarie Moser-Pröll era riuscita ad imporsi in queste due specialità nella stessa stagione.Unadiarrivata grazie al secondonelle finali di Sun, superando all’ultima gara la neozelandese Alice Robinson, che era uscita clamorosamente nella prima m, consegnando di fatto la sfera di cristallo all’azzurra., però, non ha quasi fatto calcoli, firmandoil miglior tempo nella seconda e sfiorando quella che sarebbe stata la sua sesta vittoria stagionale.