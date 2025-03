Assemblea pubblica al Teatro del Lido | il futuro della cultura anima e forza di una comunità

Leggi su Ilfaroonline.it

Ostia, 25 marzo 2025 – Ildelun palcoscenico aperto ai cittadini per un confronto con le Istituzioni, questa la veste di sabato 22 marzo, delpubblico e partecipato di Ostia. Una platea gremita, tra rappresentanti di associazioni, operatorili e semplici cittadini per un incontro propositivo per creare spazi e progettili con l’assessore alladi Roma Capitale Massimiliano Smeriglio e i rappresentanti del Municipio X, dal presidente Mario Falconi alla vice presidente Valentina Prodon e Andrea Morelli assessore alla Scuola e alle Politiche Giovanili.Cittadini e Istituzioni aldelin un incontro per parlare delHa introdotto l’incontro la presidente dell’Associazionedel, Beatrice Burgo con la metafora dell’acqua paragonata alla, quale elemento prezioso e imprescindibile per l’essere umano e accompagnata dal profondo messaggio emerso dalle letturedrammaturga Flavia Gallo, ha dato il via ad un intenso dibattito che si è protratto fino all’ora di pranzo.