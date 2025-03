Abruzzo24ore.tv - Assegno sociale esteso: storica sentenza per cittadini extracomunitari

Chieti - ?Il Tribunale del Lavoro di Vasto ha recentemente emesso unache amplia il diritto all'aicon permesso di soggiorno per motivi familiari, inclusi coloro giunti in Italia tramite ricongiungimento familiare. Questa decisione rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle precedenti interpretazioni dell'INPS, che limitavano l'accesso all'ai soli titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, spesso difficili da ottenere per chi versa in condizioni economiche precarie. L'avvocato Fabio Giangiacomo, rappresentante della CGIL di Vasto, ha sostenuto che il ricongiungimento familiare conitaliani o dell'Unione Europea crea un'equiparazionetra i membri del nucleo familiare, rendendo ingiustificata l'esclusione basata sul reddito.