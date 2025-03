Game-experience.it - Assassin’s Creed Shadows ha venduto in una settimana più copie di Star Wars Outlaws in tre mesi

si conferma un ottimo successo per Ubisoft. Secondo i dati di GfK/Nielsen, il nuovo capitolo ambientato nel Giappone feudale hapiùfisiche in una soladi quante ne abbia totalizzatein treinteri. Questo risultato sottolinea la forte accoglienza del pubblico verso il nuovo titolo della saga, nonostante il confronto con un gioco che non ha raggiunto grandi risultati commerciali.Il successo dinon si ferma qui: è diventato il più grande lancio fisico del 2025 nel Regno Unito, superando anche Monster Hunter Wilds. Inoltre, il titolo ha registrato il numero più alto di giocatori contemporanei su Steam tra tutti i capitoli della seriee si è posizionato al primo posto della classificale di Steam per i giochi più venduti.