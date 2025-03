Game-experience.it - Assassin’s Creed Shadows ha ricevuto il Title Update 1.0.1, ecco cosa cambia

Ubisoft ha rilasciato il1.0.1 per, un aggiornamento mirato a migliorare la stabilità del gioco e correggere alcuni problemi riscontrati dagli utenti. Il team di sviluppo ha inoltre colto l’occasione per ringraziare la community per il supporto e il back, sottolineando l’importanza della collaborazione per garantire un’esperienza di gioco ottimale.Come rivelato su Reddit, l’aggiornamento è stato distribuito oggi, 25 marzo, su tutte le piattaforme supportate, con dimensioni che variano a seconda del sistema:Xbox Series XS: 8.88 GBPlayStation 5: 1.41 GBPC: 7.03 GBMac: 9 GBTra i miglioramenti principali apportato da Ubisoft attraverso il1.0.1, troviamo la correzione di un problema che poteva causare il crash diquando si utilizzava la modalità Foto su PlayStation 5 e PC.