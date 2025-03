Ilrestodelcarlino.it - Assalto al Conad di Arceto: ladri sfondano l’ingresso con un furgone e fuggono con la cassa

Reggio Emilia, 25 marzo 2025 – Colpo nella notte al supermercatodi, dove una banda diha utilizzato uncome ariete per sfondaree impossessarsi di unaautomatica contenente denaro. L’è avvenuto intorno alle 3:30 in via Bergianti, quando un cittadino ha dato l’allarme, facendo scattare l’intervento dei carabinieri della tenenza di Scandiano. reggio spaccataAll’arrivo dei militari, i malviventi si erano già dileguati, facendo perdere le proprie tracce. I danni alla struttura sono ingenti, mentre è ancora in corso la quantificazione del bottino. Le ricerche nella zona sono state immediate, ma non hanno portato ad alcun esito. Sull’episodio continuano ad indagare i carabinieri, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire agli autori del colpo.