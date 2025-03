Inter-news.it - Asllani si gode la vittoria dell’Albania: «Gestita bene la palla sin dall’inizio!»

Leggi su Inter-news.it

è stato tra i protagonisti della3-0 contro l’Andorra. In un’intervista dopo la partita, realizzata da DigitALB, il centrocampista dell’Inter ha sottolineato gli aspetti positivi della partita, a detta sua diversa rispetto quella giocata contro l’Inghilterra.GESTIONE DIVERSA – Kristjanè estremamente soddisfatto per ladella sua Albania, impegnata ieri contro l’Andorra. Il centrocampista dell’Inter sottolinea così tutti gli aspetti positivi della prestazione: «Il risultato è stato la cosa principale. Oggi abbiamo gestitola, a differenza dell’Inghilterra. Abbiamo giocatoe naturalmente siamo riusciti a fare. Tutta la squadra ha fatto. Rituali pre-partita? Non ne ho, sono molto tranquillo e sto dando il massimo.