Messinatoday.it - Asili nido a Messina, l'allarme della Cgil: "Solo 169 posti per 4252 bambini"

Leggi su Messinatoday.it

Ci sono nuove opportunità per il Comune di, a cui sono stati messi a disposizione 5.760.000 euro a valere sul PNRR per costruire nuoviper un totale di 240. Il termine per approfittare del finanziamento scade il 3 aprile ed entro il 31 agosto devono concludersi le.