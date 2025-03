Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 24 Marzo 2025

Leggi su Davidemaggio.it

Nella serata di ieri,24, su Rai1 Champagne – Peppino di Capri ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 la semifinale del Grande Fratello ha conquistato .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 il primo appuntamento con Obbligo o Verità intrattiene .000 spettatori pari al %. Su Italia1 SpiderMan – Far From Home incolla davanti al video .000 spettatori (%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna .000 spettatori e il %. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 4 Hotel ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove Cash or Trash raduna .000 spettatori (%). Sul 20 Dead Man Down – Il sapore della vendetta fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 Founders Day è scelto da .