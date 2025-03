361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 24 marzo 2025

Bene il film RaiNella serata di ieri, lunedì 24, in onda su Rai Uno, Champagne – Peppino di Capri ha coinvolto 4.240.000 spettatori pari al 25.1% di share.Alle spalle, su Canale5 la semifinale del Grande Fratello non va oltre 2.049.000 spettatori con uno share del 16.8%. Su Rai2 il primo appuntamento con Obbligo o Verità registra 679.000 spettatori pari al 4.1%. Su Italia1 SpiderMan – Far From Home si ferma a 1.188.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose conquista 671.000 spettatori e il 4.2%.Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 755.000 spettatori (5.4%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 1.194.000 spettatori e il 6.3%. Su Tv8 4 Hotel ottiene 348.000 spettatori con il 2.2%. .L'articolotv, idel 24proviene da 361 Magazine.