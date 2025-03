Sport.quotidiano.net - Ascoli, c’è da salvare il salvabile. Tra le peggiori stagioni di sempre

In realtà qui sulle pagine del Carlino lo scriviamo già da un po’, ma pensavamo fosse solo una sensazione, probabilmente anche dovuta all’amarezza di dover scrivere settimanalmente di prestazioni imbarazzanti, di risultati impensabili come la sconfitta a Pineto, e di calciatori inadeguati alla categoria. Ora arrivano, però, i numeri a certificare che questa rischia di essere la stagione peggiore degli ultimi sessant’anni. Come riportato dal gruppo social ‘– Operazione Nostalgia’ su Facebook, questa è al momento la peggior squadra bianconera di. Andando a togliere la stagione 2013/14, quella del fallimento e delle mancate retrocessioni, questa risulta essere la peggior stagione dal 1959 e quindi il punto più basso, sportivamente parlando, della storia ultracentenaria del Picchio.