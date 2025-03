.com - Artie5ive annuncia l’album La bellavita e il tour nei club

il nuovo album Lae il primonei, il calendario e i bigliettiA pochi giorni dalla pubblicazione del suo nuovo album Lain uscita il 28 marzo,, il nome più caldo del rap italiano di nuova generazione,il suo primoneipiù importati d’Italia. Organizzati da Vivo Concerti, i live dipartiranno il 7 ottobre per tutto il mese. Le prevendite aprono oggi martedì 25 marzo dalle ore 14:00 su www.vivoconcerti.com, mentre negli altri circuiti e punti vendita autorizzati da Sabato 29 marzo dalle ore 14:00.Il calendario completoMartedì 7 Ottobre 2025 Padova – HallVenerdì 10 Ottobre 2025 Venaria Reale (TO) – Teatro della ConcordiaGiovedì 16 Ottobre 2025 Milano – FabriqueSabato 18 Ottobre 2025 Bologna – EstragonMartedì 21 Ottobre 2025 Roma – Atlantico LiveGiovedì 23 Ottobre 2025 Napoli – Casa della MusicaCon i suoi 9 dischi di Platino e 12 Oro e oltre 3,5 milioni di ascoltatori mensili, Arti5ive è senza dubbio uno degli artisti più interessanti del momento, non solo per i numeri ma anche per il percepito tanto che molte sono le collaborazioni importanti in questi anni.