Laspunta.it - Artena, il consiglio vota la mozione contro la Fassa e la Biogas. Pecorari esce prima del voto

Unlungo che ha discusso di diversi punti ed ha lasciato in ultimo lasullae Bortolo e sulla. Una discussione, che a tratti è stata tediosa, quando il quesito era semplice, si è a favore o no dell’ampliamento dellae della?Invece i consiglieri si sono prodotti in interventi di distinguo su chi doveva fare cosa e non l’ha fatto, su quale organismo sovracomunale intervenire, Città Metropolitana o Regione. Tutte questioni che hanno cercato, appunto, di segnare un distinguo. Ma l’intervento che ha lasciato non poche perplessità è quello del consigliere Domenicoche ha cercato di far valere la ragione secondi la quale “chi ci dice che lainquina? chi lo certifica?” Tanto che un attimo primo di mettere azione lapresentata dalla maggioranza il consigliere comunale se ne andato, lasciando l’aula.