Ilrestodelcarlino.it - Art Bonus, San Severino in lizza con un progetto per l’archivio

Con un intervento destinato alstorico, il Comune di Sanè tornato ad aderire al concorso Art2025. L’iniziativa è organizzata dal ministero della cultura, Ales Spa e Promo PA Fondazione – LuBeC allo scopo di promuovere una sempre più diffusa conoscenza dell’Art, la misura fiscale introdotta per incentivare le donazioni a favore della cultura attraverso un beneficio fiscale del 65 per cento.storico del Comune di San, originariamente conservato nella sala degli Stemmi del palazzo comunale, si trova ora in un deposito nell’ex convento di San Lorenzo in Doliolo ed è affidato alla biblioteca comunale. Nel corso del tempo, è stato oggetto di diversi interventi archivistici, di cui il primo, nel 1860, ha interessato gli atti di Antico regime. L’ultimo, conclusosi nel 2004, ha interessato il fondo dell’Ente comunale di assistenza e delle opere pie ad esso aggregate e una parte del vero e proprio archivio comunale.