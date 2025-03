Abruzzo24ore.tv - Arriva un nuovo vortice: weekend con piogge, temporali e calo termico

Roma - Instabilità meteo persisterà a lungo, con pioggia efino a aprile. L'instabilità meteo che sta caratterizzando questi giorni non sembra voler cessare a breve. Secondo gli ultimi modelli, l'Italia dovrà fare i conti con un continuo alternarsi die undelle temperature. Nonostante una breve pausa di stabilità prevista per venerdì, è previsto un ritorno del maltempo già nel fine settimana, con nuove perturbazioni che potrebbero persistere anche nei primi giorni di aprile. Questo periodo di instabilità non è raro in primavera, ma, seppur fastidioso per molti, è essenziale per riequilibrare il bilancio idrico del nostro paese, colpito da carenze d’acqua nei mesi estivi. Il venerdì offrirà una breve tregua con una giornata relativamente stabile grazie all'allontanamento del minimo di bassa pressione verso i Balcani.