Arriva 'Fuori dalla bolla', il podcast in tre episodi di Marracash e Oggiano

MILANO (ITALPRESS) – È in arrivo su tutte le piattaforme digitali dal 26 marzo alle ore 18 in tre specialiil“Fuoribolla”: una conversazione aperta, personale, e libera dicon il giornalista e creator Francesco, per la regia di Chiara Battistini. Perché Delitto e Castigo è sempre attuale? Esiste la censura? Come i social stanno cambiando il nostro quotidiano? Ci sono ancora i cult generazionali alla Trainspotting? Perché gli uomini si sentono in crisi? Quanto può essere preziosa una nota sul telefono? Cosa ne pensa Marra dell’industria musicale, della politica e della situazione attuale?Cosa rappresenta “È Finita la Pace” nella trilogia e cosa aspettarsi dal tour negli stadi in partenza a giugno? Un viaggio per esplorare la visione dida una prospettiva inedita.