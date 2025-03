Unlimitednews.it - Arresti e perquisizioni a Brescia per contrasto a criminalità giovanile

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato dista eseguendo diverse misure cautelari in carcere oltre a, richieste dalla locale Procura della Repubblica, nell’ambito di un’indagine in materia dinel corso della quale sono state ricostruite diverse aggressioni commesse da giovani italiani e nordafricani, di età compresa tra i 20 e 25 anni. Le ipotesi di reato contestate sono di tentato omicidio, rapina, lesioni e minacce aggravate, rissa, violenza private, danneggiamento nonché in materia di armi.– Foto da video Polizia di Stato –(ITALPRESS)Unlimited News - Notizie dal mondo