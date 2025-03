Parmatoday.it - Arrestato pusher nigeriano: aveva ingoiato 31 ovuli tra crack e cocaina

I Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno tratto in arresto un 31enne straniero ritenuto il presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di diverse tipologie di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio perlustrativo con compiti preventivi in via Bixio, una.