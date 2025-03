Movieplayer.it - Arnold Schwarzenegger, Maria Shriver sull'infedeltà dell'ex marito: "Ero sopraffatta dal dolore"

Leggi su Movieplayer.it

La giornalista e scrittrice è tornata a parlarea burrascosa fine del matrimonio con la star di Terminator e I mercenari.ha pubblicato un nuovo libro, I Am, in cui ha raccolto poesie e riflessioni e ha affrontato anche il doloroso epilogo'unione matrimoniale con. La giornalista ha parlato apertamentea sensazione che provò alla notiziadi, con il quale era sposata da venticinque anni. Ildiper la fine del matrimonio con"Erodal, travolta dalla confusione, rabbia, paura, tristezza e ansia. Non sapevo più chi fossi, né dove fosse il mio posto. Onestamente, è stato brutale, ed ero terrorizzata" ha spiegato nel libro. "Seduta sul .