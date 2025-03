Sololaroma.it - Argentina-Brasile, il pronostico verso i Mondiali 2026: alta tensione, un ammonito succoso

Sarà un’altra notte di grande spettacolo quella che si prospetta in Sudamerica, con una nuova giornata di qualificazioni ai prossimi. Saranno ben cinque le sfide in programma, tutte con fischio d’inizio all’1:00, tra le quali spicca ovviamente quella tra. Rivalità tra albiceleste e verdeoro che giunge dunque ad un nuovo capitolo della sua storia, in una sfida molto importante ai fini della classifica.che si presenta a questo appuntamento in vetta alla classifica con sei lunghezze di vantaggio sull’Ecuador. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria di misura contro l’Uruguay e vanno alla caccia di altri tre punti per rafforzare la leadership. Al terzo posto troviamo invece proprio il, che ha avuto momenti di difficoltà e che sta risalendo la graduatoria.