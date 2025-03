Sport.quotidiano.net - Arezzo, Pattarello estasi e tormento. Ora Bucchi non può farne a meno

Emilianoè un po’e un po’, come recitava uno striscione di tanti anni fa. Di questa squadra che non ha mai trovato continuità, di prestazioni ancor prima che di risultati, il numero 10 è il simbolo ideale, nel bene e nel male. Oggetto misterioso nei primi mesi, trascinatore da un certo punto in avanti. Fino all’equilibrio (si fa per dire) di oggi: il mancino veneto ha segnato tre dei sette gol totali sotto la gestione. Uno con una zampata in area contro la Ternana, uno al sette con una punizione magistrale contro la Spal e quello decisivo di sabato scorso con un fendente a pelo d’erba da fuori area. Tre gol diversi per tipo di esecuzione che confermano le diverse qualità del classe 1999 e che hanno fruttato sei dei dodici punti conquistati con la nuova guida tecnica.