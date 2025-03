Lortica.it - Arezzo, controlli nei laboratori di metalli preziosi: sospesa un’azienda e multe per oltre 15.000 euro

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di, in collaborazione con il Comando Provinciale e su direttiva dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, hanno effettuato una serie diin aziende specializzate nella lavorazione e pulimentatura di.Le ispezioni hanno interessato due attività operanti nel settore, portando alla luce numerose presunte violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Tra le irregolarità riscontrate figurano l’assenza di adeguati sistemi antincendio, l’utilizzo di macchinari con dispositivi di sicurezza manomessi, l’uso non autorizzato di sistemi di videosorveglianza e la mancata predisposizione di presidi medici per il primo soccorso. In, è emersa la carenza di formazione e informazione dei lavoratori sui rischi professionali, così come l’assenza di un preposto alla sicurezza.