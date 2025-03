Internews24.com - Arda Guler Inter, il centrocampista giura amore al Real Madrid: «Avrò successo qui, mi hanno proposto un piano…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ilal: «qui, i Blancos miun piano.» Le parole del giocatore turcovistato da Marca,del, accostato anche al calciomercato, ha parlato cosi:OBIETTIVI DI FINE STAGIONE- «Siamo pronti a lottare per tutti e tre i titoli fino alla fine della stagione e sarà emozionante. Ilgioca sempre per vincere ogni partita e ogni trofeo. A livello personale, il mio unico desiderio è giocare il più possibile e aiutare la squadra a vincere tutto.»FUTURO A- «Ilmi haun piano e io ci credo ancora. Sono sicuro chequi, tanto che ho già comprato casa a. Lavoro duramente e sono sempre pronto a giocare, come hai visto in questa partita contro l’Ungheria.