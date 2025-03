Monzatoday.it - Arcore, inaugurata una nuova casetta dell’acqua

Nella giornata del 25 marzo BrianzAcque ha inaugurato una nuova casetta dell'acqua ad. Si tratta del secondo chiostro idrico nel comunese, che arriva dopo quello attivo dal 2021 in via Edison. La nuova struttura è invece stata installata tra via Cesare Battisti e via Carlo Bestetti.