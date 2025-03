Sport.quotidiano.net - Arbitri. Dirige Turrini della sezione di Firenze e ci sarà anche il Var

Leggi su Sport.quotidiano.net

Niccolòdi, insieme agli assistenti Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia e Simone Pistarellidi Fermo. Il quarto ufficiale è Mattia Drigo di Portogruaro. Ma ci sarannoLuigi Nasca di Bari al Var e l’Avar Davide Ghersini di Genova. Non una novità per il Rimini che già la passata stagione ai playoff, come da regolamento in serie C, ha sperimentato il Var, previsto solo nella fase più calda di coppa e campionato in Lega Pro. Trae il Rimini, invece,la prima volta in assoluto. Le strade dei biancorossi e del fischietto toscano non si sono infatti mai incrociate. Arbitro esperto, alla sua quinta stagione in Can C,in categoria ha sin qui diretto 63 gare di campionato, 2 di Coppa Italia e una di playoff. Estraendo nel complesso 324 cartellini gialli, 5 doppi gialli e 6 rossi e assegnando 11 rigori.