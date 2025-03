Latinatoday.it - Apre al traffico un nuovo tratto di via Empedocle a Latina Scalo

Leggi su Latinatoday.it

Novità adove è stato riaperto alundi via. Si tratta di un'importante strada di collegamento tra via della Stazione e via Gloria; al taglio del nastro hanno preso parte la sindaca Matilde Celentano, l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio, nonché.