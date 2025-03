Apple annuncia l'evento della WWDC 2025, a giugno le novità su iOS 19

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –hato lo svolgimentoWorldwide Developers Conference () in modalità virtuale, programmata dal 9 al 13. Parallelamente, il 9si terrà un evento inaugurale in presenza presso l'Park, offrendo a sviluppatori e studenti l'opportunità di partecipare. La25, ad accesso gratuito per la comunità degli sviluppatori, si .