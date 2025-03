Lapresse.it - Apicoltura, l’impegno della Regione Marche

Un convegno a tutto campo per fare il punto sullo stato generale e sulle prospettive future dell’apicultura marchigiana si è tenuto, sabato scorso, a Mozzano (frazione di Ascoli Piceno) alla presenza di esperti, studiosi e rappresentanti istituzionali (tra cui il sindaco Marco Fioravanti) che hanno affrontato argomenti di grande attualità al settore come: l’impatto dei cambiamenti climatici sulle attività di, il benessere delle api, l’aggiornamento dell’anagrafe apistica e le principali malattie emergenti riscontrate fino ad oggi. All’iniziativa, promossa congiuntamente dai 4 consorzi provinciali (Ascoli – Fermo, Pesaro e Urbino, Macerata e Ancona) non è voluto mancare l’assessore all’agricoltura Andrea Maria Antonini che ha illustrato progetti e azioni finanziate, in questi anni, dall’Amministrazione Regionale.