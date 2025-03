Spazionapoli.it - Apertura terzo anello al Maradona, dal Comune chiariscono: “Possibile in un caso”

Tra i tifosi del Napoli si dibatte circa la possibiledelallo stadio Diego Armando: arriva, a tal riguardo, la presa di posizione da parte dell’assessore.Una delle questioni più importanti per il futuro del Napoli riguarda le infrastrutture. De Laurentiis si sta adoperando per il nuovo Centro Sportivo, ma restano molti dubbi sul futuro dello stadio, che rischia addirittura l’esclusione da Euro 2032. A fare il punto sull’impianto di Fuorigrotta è stato oggi Edoardo Cosenza, Assessore ai Trasporti e alle Infrastrutture deldi Napoli: “Ilè chiuso da 21 anni con una relazione scritta molto bene da professionisti di valore”, ha spiegato Cosenza a “Radio CRC” nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”.Napoli, annuncio dell’Assessore Cosenza sullo stadioCosenza si è espresso in modo chiaro suldello stadio, nel corso del suo intervento sulle frequenza di Radio CRC:“Tutti si sono dimenticati della sua esistenza ma la verità è che ha dei problemi di vibrazioni fastidiose.