Antonio Morra ucciso al concerto, c’è un altro imputato per omicidio

Firenze, 25 marzo 2025 – Al processo in rito abbreviato per l'aggressione mortale avvenuta al Mandela Forum di Firenze ai danni di, un secondodovrà rispondere dell'accusa di. I fatti risalgono all'11 aprile 2024, quandoperse la vita dopo undei Subsonica. La procura ha attribuito il reato dipreterintenzionale anche a Cristian Corvo, facchino fiorentino di 29 anni, coinvolto anch’egli nel delitto. Inizialmente, Corvo era stato accusato di lesioni pluriaggravate, ma la sua posizione ora si è pesantemente aggravata. Assieme a lui, giàcon la stessa accusa, c'è Ibrahimi Senad, un italiano di origine kosovara di 48 anni, difeso dagli avvocati Luca Maggiora e Lapo Bechelli. L'udienza è stata aggiornata dal gup Fabio Gugliotta al 6 maggio per le discussioni in tribunale.