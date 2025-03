Calciomercato.it - Antonio Conte: dalla Juve al Napoli, storia di un condottiero di successo

Leggi su Calciomercato.it

Ladi, uno degli allenatori di maggiorin Italia. Un racconto fatto di passione e trofei, per un personaggio che ha fatto sognare milioni di tifosi Se c’è un personaggio che sa farti venire la pelle d’oca solo a guardarlo, quello è. Non è un allenatore qualunque, è uno che vive il calcio con la passione di chi ti sa travolgere. Osservarlo in panchina è stimolante, seguire i suoi movimenti, ascoltare le sue urla e vedere la grinta nei suoi occhi, ti permette di capire da subito che, per lui, ogni partita è una questione di vita o di morte.I tifosi lo hanno sempre amato alla follia, non solo quelli dellantus.sa farti sognare, sa farti credere che con la grinta si può arrivare ovunque. Da Lecce a, passando per Torino, Milano e Londra, la suaè trasversale e allo stesso tempo unica.