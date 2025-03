Ilfoglio.it - Antonio Candreva ha detto addio al calcio giocato

Leggi su Ilfoglio.it

Con un messaggio sui social dai nemmeno troppo celati richiami al “Dear Basketball” di Kobe Bryant,ha atteso la sosta nazionali per comunicare il suoal. Ha cercato, evidentemente invano, di ritrovare una squadra per mesi: le prestazioni degli ultimi due anni giustificavano l’ambizione, andata però a sbattere contro troppe porte chiuse. Lascia iluno degli eroi minori degli ultimi 15 anni di Serie A, capace di attraversare praticamente tutto l’arco dell’esperienza di vita caro ad Arbasino: da bella promessa a venerato maestro, passando per l’immancabile tappa del solito stronzo. Era un trequartista intrigante e promettente,da Tor de’ Cenci, passato nel florido vivaio della Lodigiani prima di spiccare il volo verso Terni. Un passaggio all’Udinese, tanti prestiti (Juventus inclusa, senza troppa gloria), la sensazione che il treno stesse per passare definitivamente.