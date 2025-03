Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 25 marzo 2025 | Trono Classico e Over

, martedì 25è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, martedì 25, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diProtagonista è Gemma. Per lei ritornerà Orlando, il cavaliere che tanto aveva fatto parlare di sé. Secondo Tina Cipollari l’uomo di Frascati avrebbe una compagna russa da circa vent’anni ed è per questo che non si sarebbe spinto oltre con la dama torinese. Gemma, arrabbiata e delusa, aveva deciso di eliminarlo, lui aveva chiesto di restare per corteggiare Marina, ma dopo il due di picche ha dovuto salutare tutti. Nella puntata diritornerà, chiederà scusa a Gemma e dirà di voler conoscerla meglio.